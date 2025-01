Pronosticipremium.com - Fantacalcio, 5 giocatori da schierare alla 22° giornata: occhi puntati su Dovbyk

Leggi su Pronosticipremium.com

Si avvicina sempre di più il momento dila formazione al. La 22°di campionato aprirà le danze con il match tra Torino e Cagliari, che andrà in scena oggi alle ore 20:45, e si chiuderà con Genoa-Monza, in programma per lunedì 27 gennaio alle ore 20:45. Proprio per questo motivo bisognerà essere ben accorti e non dimenticarsi di mettere in campo il proprio 11 titolare. Nonostante i dubbi di formazione siano tanti, è arrivato il momento di prendere una decisione. A tal proprosito ecco 5dain questo turno di Serie A.Nico Gonzalez: in questo nuovo ruolo di prima punta può dire la sua e mettere la firma su un match fondamentale in casa Juventus. Thiago Motta crede in lui, al punto da lasciare in panchina Vlahovic, con l’ex calciatore della Fiorentina che dovrà ripagare in un modo o nell’altro tutta questa fiducia nei suoi confronti.