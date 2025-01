Danza | Adelante la nuova stagione di Körper nel segno di Cimmino

Leggi su Ildenaro.it

Vamos! Così avrebbe detto Gennaroe neldel suo fondatore riparte, Centro Nazionale di Produzione della, l’unico in Campania, che domenica 26 gennaio apre la2025 con “Cry Violet”, performance e coreografia di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi , composizione sonora di Teho Teardo. Eè anche il tema di un ricchissimo cartellone di 30 spettacoli, fino a dicembre 2025, nella dimora di Spazio, il teatro del Centro in Via Vannella Gaetani, con due ospitalità autunnali al Teatro Nuovo e Sala Assoli di Napoli . Il percorso è quello iniziato da, scomparso prematuramente lo scorso novembre, un nuovo viaggio che apre sempre più le porte all’internazionale, conservando lo sguardo sulla giovaned’autore e mettendo in luce le realtà artistiche italiane.