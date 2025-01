Game-experience.it - Xbox Developer Direct 2025, tutti i giochi, i trailer e gli annunci del 23 Gennaio

Microsoft ha inaugurato ilcon un eccellente, regalando agli appassionati uno sguardo approfondito su alcuni titoli in arrivo quest’anno. Tra sorprese e grandi ritorni, l’evento ha messo in evidenza la varietà e la qualità delle esperienze che gli utentie PC possono aspettarsi dall’ecosistema gaming del colosso di Redmond.Precisiamo inoltre che ogni gioco presentato sarà disponibile fin dal primo giorno su Game Pass, consolidando ulteriormente l’ecosistema.Leggiamo qui di seguitoglieffettuati da Microsoft neldel 23(grazie adWire):DOOM: The Dark AgesIl nuovo titolo di id Software, in uscita il 15 maggio, è un prequel di DOOM (2016) e DOOM Eternal. Ambientato in un mondo oscuro medievale, il gioco mescola combattimenti brutali, armi devastanti e un’ambientazione unica che trasforma il classico inferno in un’epica guerra medievale.