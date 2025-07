Calciomercato Inter gli agenti di Frattesi a lavoro con la Juventus! Ecco cosa attendono i bianconeri

Calciomercato Inter, il futuro di Frattesi in bilico, con il centrocampista che è stato accostato alla Juventus, vigile sulla situazione del giocatore. Dopo una stagione in cui Frattesi è stato spesso al centro di discussioni, il suo destino sembrava essere segnato con una cessione all’ Inter, soprattutto se Simone Inzaghi fosse rimasto come allenatore. Tuttavia, con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, le cose potrebbero cambiare. Frattesi, centrocampista ex Sassuolo, potrebbe rimanere a Milano e diventare una figura importante nello scacchiere tattico del tecnico rumeno. Chivu, infatti, sembra avere grandi piani per lui, considerando le sue qualità in fase di interdizione e la capacità di inserimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

