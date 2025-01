Lanazione.it - Troppe assenze, la Dr Ferroviaria Spezia in emergenza cede in casa dell’Imperia

Giornata amara per la Drche perde 22-5 con l’Imperia nel primo turno della fase discendente del campionato di Serie C. I rugbysti spezzini, in formazione diper le, non sono riusciti ad esprimere il solito gioco efficace. "In grande difficoltà il reparto degli avanti – spiega coach Marco Sturlese – nel quale ho schierato alcuni giocatori fuori ruolo e ben quattro diciottenni di grande talento ma ancora non sufficientemente esperti per la categoria., ma anche sfortuna perché al 20° del primo tempo il centro Valentino Wu è dovuto uscire dal campo per infortunio". La Drè riuscita a restare in gara per tutto il primo tempo terminato 10-5 per i padroni di. Nel secondo la situazione si complica perché non ci sono cambi a disposizione.