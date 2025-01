Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 4.8 a Fukushima: nessuna anomalia nelle centrali nucleari

Undi4.8, secondo i dati forniti dall’USGS, ha colpito la prefettura di, in Giappone,prime ore di giovedì ora locale (le 18:49 di ieri in Italia).L’epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 4 km, causando una scossa avvertitaprefetture di, Tochigi, Gunma e Niigata. Nonostante la vicinanza allediDaiichi eDaini, non sono state registrate anomalie. L’operatore delle, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Tepco), ha confermato che gli impianti non hanno subito danni e funzionano regolarmente.Il sisma non ha causato particolari disagi o danni significativiaree circostanti, ma le autorità restano vigili per monitorare eventuali sviluppi. La prefettura di, già segnata dalla tragedia dele tsunami del 2011, mantiene alti standard di sicurezza e monitoraggio sismico.