Agi.it - Ondata di insulti social per Liliana Segre. Il figlio, "mia madre non si farà intimidire"

AGI -, sopravvissuta ai campi di sterminio, quest'anno ridurrà la sua presenza agli eventi previsti per la Giornata della Memoria. "A 94 anni è semplicemente stanca", ha detto il, l'avvocato Luciano Belli Paci, ricordando che ad amareggiare la, ma certo non a intimidirla, è l'discatenatasi dopo la pubblicazione del trailer del film documentario, distribuito da Lucky Red, che racconta la storia della senatrice a vita. Sotto al post di lancio della pellicola, infatti, compaiono più di 600 commenti molti dei quali molto critici e dai contenuti pesanti nei confronti di. Il film "" Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma tra gli applausi commossi del pubblico,, film documentario diretto da Ruggero Gabbai, racconta la straordinaria storia della senatrice a vita