Ilfattoquotidiano.it - “Non puoi chiedere scusa, assassina”: l’ira dei parenti al processo per l’omicidio della mamma del tiktoker Donato De Caprio. Caos in aula

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Momenti di tensione in Corte d’Assise quando – nel corso delperdi Rosa Gigante, madre del salumiereDe– Stefania Russolillo, arrestata con l’accusa di aver ucciso Gigante, ha preso la parola perrsi con ivittima che hanno reagito urlandole: “Non”. Una reazione immediatamente sedata dal giudice e dalla polizia, come riportano Ansa e Il Mattino, mentre l’imputata – per la quale il pm ha chiesto l’ergastolo – ha proseguito con il mea culpa: “Voglio, sono mortificata, non ho parole per i miei gesti, non riesco a dare un senso a quello che ho fatto. Non dormo la notte. non me ne sono resa conto, sono arrivata all’estremo, scrivo tutti i giorni a psichiatri e psicologi”.Rosa Gigante, 72 anni, fu uccisa il 18 aprile 2023 nella sua casa a Pianura, quartiere di Napoli.