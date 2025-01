Thesocialpost.it - “Mi sento male, vado in ospedale”, ma si schianta e muore: dramma per Antonio Fadda

Tragedia a Seriate:in un incidente dopo un malore alla guidaSeriate – Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì 24 gennaio all’uscita del casello autostradale di Seriate, sulla A4, dove, 48 anni, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua vettura. L’uomo, al volante di un Suv Ssangyong, avrebbe accusato un malore pochi istanti prima dello schianto, come testimoniato dall’ultima telefonata alla moglie.La dinamica dell’incidenteL’incidente è avvenuto intorno alle 21:30, mentrestava facendo ritorno a casa. Poco prima dello schianto, aveva avvisato la moglie di non sentirsi bene e di voler raggiungere l’. Ma non c’è stato il tempo. Mentre percorreva la rampa di uscita dall’autostrada in direzione Telepass, l’uomo ha perso conoscenza, facendo proseguire la vettura nella sua corsa incontrollata.