Mariani | La mia musica riparte con il trattore

È senza dubbio uno degli artisti più eclettici della scenale romagnola. Nel suo orecchio, particolarmente amante dei suoni analogici, ogni rumore può trasformarsi in accordo, anche il rombo di un. È nato proprio così, percorrendo con il suo mezzo agricolo i boschi dell’alta valle del Savio, il suo nuovo progetto, in cui concentra un po’ tutte le intuizioni e le sperimentazioni sonore degli ultimi 30 anni. Si chiama per l’appunto ‘Il’ ed è l’ultima trovata di Mirco, musicista e compositore originario di San Piero in Bagno che con i suoi Extraliscio ha portato le tradizioni della sua terra alla ribalta sulla scena nazionale. Lo presenta in anteprima assoluta domani sera alle 20.30 al rifugio Trappisa di Sotto, "un luogo eterno", come lo definisce lui stesso, immerso nella natura del parco delle Parco delle Foreste Casentinesi, vicino al borgo di Strabatenza.