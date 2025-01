Calciomercato.it - Juve, ritorno Conte al posto di Thiago Motta: “C’è una differenza abissale”

Leggi su Calciomercato.it

Il Napoli capolista ospita lantus nel big match della prossima giornata di campionato: attesa anche per il confronto in panchina trae l’ex AntonioLantus si rituffa in clima campionato dopo lo scialbo pareggio contro il Bruges in Champions League: sabato pomeriggio c’è il big match contro la capolista Napoli. Partita inevitabilmente speciale per Antonio, ex bandiera e allenatore della ‘Vecchia Signora’. Il tecnico salentino ha rilanciato il Napoli e punta a battere anche laper continuare il sogno scudetto.Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itDi contro, il rendimento della squadra dirimane troppo altalenante tra Serie A e Champions: “Lafa troppa fatica a segnare e contro il Napoli sarà un’impresa uscire con dei punti dal ‘Maradona’.