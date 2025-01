Sport.quotidiano.net - Boxe, il fidardense vuole il titolo dei superleggeri. Charly prova ad incantare il PalaBaldinelli. Tornerà alla carica per la cintura Ebu Silver

è pronto a tornare e cercherà diil pubblico dele di trarne energia positiva per strappare laeuropea Ebual campione in, il trentaquattrenne francese Mohamed Kani. Charlemagne Metonyekpon, infatti, ventinovenneur osimano trasferito a Castelfidardo, nonché attuale detentore deldel Mediterraneo Wbc, tornaper laEbupesi, quella che gli era sfuggita un anno fa nel confronto di Charleville-Mezières, dove fu costretto ad arrendersi a Walid Ouizza in seguito a un verdetto non unanime. L’appuntamento, stavolta, è per domani sera, aldi Osimo: da una parte, 15 vittorie e una sconfitta, dall’altra Mohamed Kani, 23 vittorie e quattro sconfitte. A Metonyekpon serve un’impresa ma stavolta, a differenza di un anno fa, il pubblico sarà tutto dsua parte: "Mi sono allenato bene – racconta – con i miei maestri abbiamo affinato la tecnica, la potenza muscolare e migliorato le prestazioni pugilistiche.