Tutto.tv - Anticipazioni UeD: nuove coppie, parole spinte e speed-date

Leggi su Tutto.tv

Continuano i colpi di scena a Uomini e Donne. Nel corso della registrazione che è stata effettuata ieri, mercoledì 22 gennaio, si è parlato come sempre di Trono Classico, di Trono Over e anche del Trono speciale di Tina Cipollari. Non sono mancate discussioni molto accese, decisioni,forti e poi è tornato lo. Ritorni al Trono di Tina Cipollari,e litiLedi UeD relative alla scorsa registrazione rivelano che per Tina Cipollari è tornato un corteggiatore che era sceso un po’ di tempo fa e la dama ha accettato di uscirci per una cena. Diego e Giada hanno iniziato una frequentazione, così come Sabrina che è uscita con un nuovo cavaliere.Al Trono Over è nata una nuova coppia formata da un uomo che prima usciva con Gloria e un’altra dama del parterre.