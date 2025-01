Tvplay.it - VIVIANO: “BALOTELLI ALLA ROMA PUÓ FARE IL VICE. VIEIRA? IO AVREI LITIGATO, NON CI SI COMPORTA COSÌ”

Emilianoparla del casocon il Genoa, rivela il retroscena sue dice di essersi pentito di aver lasciato l’Inter“POTEVO RESTARE ALL’ARSENAL, WENGER GIA’ MI CONOSCEVA” – “Andai all’Arsenal negli ultimi giorni di mercato. Rimasi incastrato al Palermo con Zamparini che voleva tenermi a tutti i costi in Serie B. Lui si era fissato che dovevo giocare in Serie B. Szczesny si ruppe le due braccia con i pesi in palestra, l’Arsenal voleva puntare su di lui e Fabianski aveva già detto di voler andare via. Quindi loro dovevano trovare un portiere che avesse esperienza e che potessetutto: giocare e non lamentarsi di stare in panchina. Vigorelli, mio agente, andò lì perun’operazione e parlò con Wenger, il quale gli spiegò che cercavano un portiere. Vigorelli fece il mio nome.