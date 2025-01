Quotidiano.net - UniCredit frena su Commerzbank. Orcel: "Avanti solo se c’è valore"

"Le fusioni e le acquisizioni aggiungonose vengono effettuate alle giuste condizioni, al momento giusto e nel modo giusto. Altrimenti statene alla larga". Parole di Andrea, ceo di, in un’intervista a Bloombert Tv, ieri al Forum economico mondiale di Davos.dice senza mezzi termini che non intende perseguire a tutti i costi l’acquisizione di, e che tra le opzioni, se non ci dovesse essere le giuste condizioni, c’è anche quella di ritirarsi. Negli ultimi mesi,ha raccolto una quota potenziale nell’istituto tedesco pari al 28%, di cui il 18,5% in derivati e il 9,5% in azioni. La mossa ha irritato non poco Berlino:non ha nascosto ancora la sorpresa di fronte "all’ostilità" dopo essere "stati invitati" proprio da Berlino "in quanto unici strategici ad acquistare la loro quota".