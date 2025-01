Bergamonews.it - Pandemonium Teatro: a Loreto coro cittadino nel Giorno della Memoria

Bergamo. Proseguono le attività di uno dei più significativi progetti speciali di questa nuova stagione di: l’iniziativaLIBERA TUTTI!, che si pone l’obiettivo di narrare le periferie attraverso il protagonismo degli abitanti per non disperdere la, amplificare i bisogni dell’oggi e le visioni del domani: un lavoro che si pone come generatore di occasioni di aggregazione, socialità e spazio-tempo inclusivo.Il progetto mira a contrastare la solitudine e l’isolamento di giovani e meno giovani, a liberare da vincoli e resistenze la partecipazione culturale dei cittadini, a dare voce libera, attraverso la pratica artistica, a istanze e visioni dei protagonisti e abitanti dei territori.I CORI CITTADINI, rappresentano una sezione del progettoLIBERA TUTTI!: e si manifestano attraverso performance pubbliche di narrazione ecivile che coinvolgono la cittadinanza con diverse fasce d’età, in occasione di celebrazioni significative che accompagnano la nostra storia.