Formiche.net - Lo strano caso dei depositi congelati in Russia

Leggi su Formiche.net

I risparmiatori russi hanno vissuto il classico brutto quarto d’ora, immaginandosi almeno per un momento, i risparmi di una vita messi sotto chiave. Tutto nasce dal fatto che nella Federazione il costo del denaro è ai massimi storici, con i tassi portati dalla Bank ofguidata dalla non troppo amica di Vladimir Putin, Elvira Nabiullina, al 21%. E questo per contrastare un’inflazione innescata a sua volta da un’economia letteralmente dopata dalla sola industria bellica: i prezzi salgono ma non c’è crescita, non c’è ricchezza ben distribuita. Il risultato non è solo un Pil irreale, fittizio, ma un costo deiin banca eccessivo.E così molti correntisti hanno pensato che era meglio togliere i propri averi dalle banche, prima che se li mangiassero i tassi. Un’operazione che, qualora avesse assunto le dimensioni di una corsa allo smobilizzo dei, avrebbe quasi certamente provocato una crisi di liquidità degli istituti, in stile Silicon valley bank americana.