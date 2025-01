Ilrestodelcarlino.it - Il caso del carabiniere. Vassallo, quegli ’onori’ che fanno discutere: "Perché una medaglia?"

di Nicola Bianchi "Sono rimasto allibito e deluso quando ho letto sulla stampa che la nuova sede dell’Associazione dei carabinieri cittadina sarebbe stata dedicata alla memoria del militare Giuseppe", spiega Checcoli nella sua lunga riflessione "con la speranza di poter contribuire a non disperdere le memorie che ci hanno consegnato coloro che hanno vissuto gli avvenimenti di quel periodo, oltre al rispetto e alla riconoscenza che dobbiamo a chi si è sacrificato". L’8 dicembre 1943, il"entrò nel distaccamento della Guardia nazionale repubblicana di Filo. Successivamente, il 5 agosto 1944, si insediò nella caserma dei RR.CC., un comando tedesco, mettendo in stato d’arresto i carabinieri, compreso il brigadiere, e i militi repubblichini per verificare se gli stessi fossero iscritti al partito fascista".