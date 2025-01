Sport.quotidiano.net - Grosseto in Coppa Italia. A Trissino per un miracolo

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ una mission impossible quella per il Circolo Pattinatoriin Veneto. Ad affrontare i biancorossi (alle 20.45, gara "secca") sarà ilche al PalaDante cerca il lasciapassare per la Final Four di. Dopo la batosta a Bassano, dunque, la squadra maremmana torna in Veneto per cercare un successo che sarebbe un vero e proprioviste le forze in pista: da una parte il, squadra prima in classifica, che sta volando anche in Champion’s League, dall’altra i maremmani che stanno arrancando e parecchio in questa parte centrale del campionato anche per una serie di defezioni che stanno mettendo a nudo la rosa allestita da Massimo Mariotti. Con Sillero ancora fermo ai box e Cairo alle prese con un infortunio alla mano, la squadra può disporre solo di seti giocatori con il giovane Giabbani che ancora deve assaporare il gusto dell’esordio in A1.