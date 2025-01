Isaechia.it - Grande Fratello, Iago Garcia incuriosito da Stefania Orlando: “La voglio conoscere, mi piace tanto il suo carattere”

Nel corso dell’ultima puntata del, andata in onda lunedì sera su Canale 5 (QUI il resoconto), sei tra gli ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno avuto la possibilità di fare rientro in Casa grazie ad un ripescaggio inatteso.In particolare, il pubblico ha deciso di dare questa possibilità a Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Michael Castorino, Eva Grimaldi e, ma solo quattro di loro avranno effettivamente la possibilità di rientrare ufficialmente in gioco, mentre per due di loro le porte della Casa delsi chiuderanno definitivamente.I sei ripescati trascorreranno quindi questi giorni che li separano dalla puntata di giovedì in tugurio, divisi dai loro compagni solo da una porta. In queste prime ore di convivenza, i ripescati e gli inquilini effettivi hanno avuto modo di dialogare tra loro e in particolare, una conversazione traha destato la curiosità del pubblico, che ha subito avvertito tra loro una possibile intesa.