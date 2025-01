Juventusnews24.com - Douglas Luiz in netta crescita, messaggio chiaro ai tifosi della Juve dopo Bruges: cosa ha scritto – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inaihasui social il centrocampista brasiliano –Le sue ultime apparizioni in magliantus lasciano ben sperare in vista del futuro. L’avventura in bianconero dinon è partita come tutti speravano e si aspettavano, ma il brasiliano sta facendo di tutto per cercare di invertire il trend e ripagare la società dell’investimento fatto in estate. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@dgoficial)Intervenuto sul proprio profilo Instagramlo 0-0 col Club Brugge, l’ex Aston Villa hasui social: «Keep work».chiarissimo da parte del brasiliano: esiste un solo modo per riprendersi la