Calciomercato Milan, Adriano Galliani vuole Luka Jovic: la risposta

ha inseritonegli obiettivi didel Monza, ecco ladell’attaccante del.Ildi Sergio Conceicao prepara la sfida di San Siro contro il Girona, i rossoneri vogliono vincere per alimentare l’obiettivo ottavi di finale di Champions League. Soprattutto dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus, gara che ha aumentato il ritardo sul quarto posto, adesso di proprietà della Lazio con 8 lunghezze i vantaggio suiisti ottavi.Il Diavolo sta cercando di fare spazio in rosa per poter fare mercato in entrata, il trasferimento di Noah Okafor al Lipsia è saltato ma un altro attaccante potrebbe fare le valigie. Stiamo parlando di, il quale è diventato un obiettivo didel Monza.deve sostituire Djuric e ha pensato al serbo ex Fiorentina.