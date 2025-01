Agi.it - Asilo 'contro' zoo, la battaglia del fondatore della Fazenda Rocco finisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo

AGI -' zoo: la scuola d'infanzia al posto, luogo molto amato da famiglie e bambini perché popolato da cavalli, zebre, dromedari, cammelli, carrozze d'epoca, con un tocco esotico suggestivo per Palazzo Pignano, piccolo comune nella campagna cremasca in cui non si parla d'altro da giorni, perfino sui muri sui quali sono stati affissi dei manifesti sul tema. Al centrocontesa c'è la figura diCristodaro, commercialista e creatoreal quale, spiega all'AGI il suo legale Massimiliano Lanci, il Comune ha ordinato a inizio gennaio lo sgombero perché il terreno su cui sorge gli è stato confiscato undici anni fa in via preventiva (cioé senza una condanna) per reati fiscali ma ‘fisicamente' le proprietà gli sono state sottratte solo pochi mesi fa dopo un lungo iter burocratico.