Lapresse.it - Sanremo 2025: Pausini tra possibili ospiti, Bonolis tra i co-conduttori

Leggi su Lapresse.it

Perspunta il nome di Lauratra i, mentre per quanto riguarda i co-che affiancheranno Carlo Conti in lizza c’è anche Paolo.Carlo Conti ha più volte detto che il Festival diè come una famiglia, un ritrovo di amici. Del resto la presenza di Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Mahmood ne sono la conferma. All’edizione delche proprio ieri ha fatto sentire per la prima volta i 30 brani in gara con i pre ascolti, manca ancora un nome internazionale dell’ospite del giovedì sera e i co-della prima serata a fianco di Carlo Conti.Per il momento è stato ufficializzato l’ospite di martedì 11 febbraio, Jovanotti, mentre per i co-i nomi più gettonati, oltre alla coppia di amici inseparabili Pieraccioni-Panariello, sono Gerry Scotti e Paolo