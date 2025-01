361magazine.com - Quarta Repubblica: due video esclusivi che testimonierebbero dei tentativi di sabotaggio ai treni

, duechedeidiai, tanto nella stazione di Roma Aurelia quanto in quella di Milano CentraleIeri, lunedì 20 gennaio, a “” su Retequattro, Nicola Porro ha mostrato duechedeidiai, tanto nella stazione di Roma Aurelia quanto in quella di Milano Centrale. Dopo l’esposto presentato da Rete Ferroviaria Italiana alla Digos, la Procura di Roma sta ora svolgendo indagini approfondite per far luce su alcuni casi anomali che potrebbero avere origine da atti di.Le prime immagini inedite, registrate il 18 gennaio scorso dalle telecamere di sorveglianza di una centrale elettrica, situata a poca distanza dalla stazione Aurelia di Roma, mostrerebbero il tentativo da parte di due persone di introdursi nella cabina elettrica di un centro nevralgico delle Ferrovie dello Stato.