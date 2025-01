Iltempo.it - Puglia sotto accusa per la spesa sanitaria: piano di rientro a rischio

I rilievi della Ragioneria di Stato riguardano in prima battuta i costi per le prestazioni erogate dai privati e quelli per i farmaci: “Serve un maggior controllo a proposito delle prescrizioni” La Ragioneria dello Stato mette fretta alla Regione: «In assenza di una cornice programmatoria approvata, non essendo possibile riscontrare il raggiungimento degli obiettivi del programma operativo non sarà possibile riscontrare positivamente qualsiasi adempimento connesso. Si resta pertanto in attesa, con ogni consentita urgenza, della trasmissione del Programma operativo». L'ammonimento è contenuto nell'ultimo rapporto sul monitoraggio della. Ed è da un lato un campanello d'allarme su possibili nuovi sbarramenti alle leggi regionali, dall'altro la certificazione di un fallimento: a oltre un anno dal tentativo della giunta regionale di uscire, dopo 14 anni, daldi, con una delibera di dicembre del 2023 che fissava tetti diinvalicabili per le Asl e chiudeva i cordoni della borsa anche nei confronti delle cliniche, Roma continua a guardare allacome a un sorvegliato speciale.