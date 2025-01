Juventusnews24.com - Morto Luca Beatrice: il critico d’arte tifosissimo della Juventus si è spento all’età di 63 anni

di RedazioneNews24, lutto nel mondo dello sport e dell’arte: ilbianconero aveva 63 anniLutto nel mondo dell’arte, con la scomparsa delall’età di 63 anni. Oltre alla sua carriera nel mondo dell’arte,è noto per la sua per il calcio, in particolare per la, già direttoreGam, GalleriaModerna, presidente del Circolo dei Lettori, attuale curatoreQuadriennale di Roma, era ricoverato all’ospedale Molinette di Torino, in seguito a un infarto. Nel corsosua carriera è stato anche curatore artistico per il memoriale delle vittime dell’Heysel, incarico affidatogli dal club bianconero.Leggi sunews24.com