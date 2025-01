Sport.quotidiano.net - Malore Sinner, il mistero della diagnosi. Ipotesi attacco di ansia: “Tremore molto strano”

Melbourne, 21 gennaio 2025 – “Non mi sentivo bene, ho avuto le vertigini. Nessun infortunio, solo qualche problema di salute. Ho lottato contro un avversario duro, ma anche un po’ contro me stesso”. Jannik, al termine dell’ottavo di finale degli Australian Open vinto in quattro set contro Holger Rune, ha preferito non chiarire i dettagli sulche lo ha colpito tra il secondo e terzo setsfida contro il danese. Poche parole per ammettere il problema fisico, senza però entrare nel dettaglio. Italy's Jannikcomes back on the court after a medical timeout whilst playing against Denmark's Holger Rune during their men's singles match on day nine of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 20, 2025. (Photo by Martin KEEP / AFP) /IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USELe immagini delle mani che tremavano – Jannik dava l’impressione di faticare addirittura a reggere l’asciugamano vicino al volto e la borraccia dell’acqua – sono state impressionanti e hanno spaventato tutti i tifosi del numero 1 del tennis mondiale.