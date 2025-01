Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 21 gennaio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212025 Ariete Sogni: è consentito farne con il Sole in Acquario, specialmente se siete soli e alla ricerca di un nuovo amore. Gli sposati devono invece conservare questo momento di tregua familiare, per affrontare meglio le questioni riguardanti l'economia domestica, esigenze dei figli, ma anche le vostre esigenze personali. Siete insofferenti verso le solite situazioni? Bene! Significa che avete già individuato nuove persone e nuove possibilità. Luna è diventata profonda, intuitiva, decisa. Toro Dovete essere preparati a qualche caduta di tono perché il freddo Sole in Acquario non alimenta ottimismo e agita i rapporti con l'ambiente, ma voi non dovete cedere per nessuna ragione, avete la capacità e l'abilità tecnica per andare avanti, guadagnare denaro.