Laverita.info - Germania: «Siamo preoccupati dal comportamento opaco di UniCredit»

Leggi su Laverita.info

dalnon trasparente edi, poichéprofondamente convinti che le Opa ostili non siano la strada per il successo per le banche di rilevanza sistemica». Così il Ministro delle Finanze tedesco Jörg Kukies prima della riunione di oggi dell’Eurogruppo a Bruxelles. «ha comprato una delle maggiori banche tedesche, HypoVereinsbank,un mercato bancario molto aperto» aggiunge. A una domanda sulla possibilità per la dirigenza didi parlare dell’operazione con il governo tedesco, Kukies ha chiarito che «spetta a loro».