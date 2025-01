Cultweb.it - Da dove nasce il ritmo buffo che usiamo per bussare alla porta? La sua storia è incredibile

Leggi su Cultweb.it

Se avete mai bussato a unaseguendo ilta-ta-ta-ta-ta. ta-tà, sappiate che state usando una melodia che ha unadavvero molto particolare. Il motivetto si chiama “Shave and a Haircut, Two Bits” e ci riall’800. La frase vuol dire letteralmente “Barba e capelli” ed è quindi legata al contesto dei barbieri. Un ambito che ha funzionato come piccola ispirazione, ma che ha dato vita a un fenomeno culturale più ampio e se vogliamo complesso.“Shave and a Haircut, Two Bits” fu registrato per la prima volta nel 1899 come parte di un minstrel show, gli show itinenanti che purtroppo bullizzavano gli afroamericani. In particolare, la canzone di Charles Hale si intitolava At a Darktown Cake Walk. Hale aveva associato ildella sequenza musicale al tipico modo di dire degli avventori che chiedevano ai barbieri rasatura e taglio di capelli a “two bits”, ossia 25 centesimi.