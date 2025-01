Romadailynews.it - Cina: prima al mondo per 15 anni per dimensioni totali settore manifatturiero

L’industria manifatturiera cinese ha mantenuto per il quindicesimo anno consecutivo laposizione a livello mondiale in termini dicomplessive nel 2024, ha dichiarato oggi il ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione. Secondo il ministero, nel 2024 la produzione industriale totale a valore aggiunto dellae’ ammontata a 40.500 miliardi di yuan (circa 5.650 miliardi di dollari). Ilindustriale e delle tecnologie dell’informazione ha contribuito per oltre il 40% alla crescita economica dellalo scorso anno, rappresentando efficacemente uno “stabilizzatore” e un'”ancora”, ha dichiarato Zhang Yunming, vice ministro dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione, nel corso di una conferenza stampa. Piu’ di 570 imprese industriali cinesi sono entrate a far parte delle prime 2.