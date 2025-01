Choc nel mondo del cinema | morto suicida Francisco San Martin attore di Beautiful

Leggi su Dayitalianews.com

neldel: èa 39 anniSanspagnolo che ha recitato nella serie tv spagnola “Il tempo della nostra vita” e in alcune puntate della soap opera americana “”. Secondo quanto riferito da LA News, l’si sarebbeto impiccandosi nella sua casa a Los Angeles lo scorso 16 gennaio.La carriera diSanSanè nato a Maiorca il 27 agosto 1985 e ha iniziato recitando in alcuni programmi per bambini. È poi volato in Argentina ed è ritornato in Spagna, a Madrid, dove ha iniziato a lavorare come modello e a prendere lezioni di recitazione. La prima grande opportunità lavorativa arriva con “Il tempo della nostra vita” nel 2011, dove ha vestito i panni di Dario Hernandez. Nel 2017 ha recitato in alcune puntate di “”, interpretando il ruolo di Mateo, giardiniere dei Forrester.