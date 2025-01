Dilei.it - Ascolti tv del 20 gennaio, Il Conte di Montecristo contro il Grande Fratello

Leggi su Dilei.it

La serata televisiva di lunedì 20ha visto sfidarsi nuovamente Ildisu Rai 1 e ilsu Canale 5 che resta sempre un passo indietro in fatto ditv.Le vicende di Edmond Dantès raccontate nella serie in onda su Rai 1, Ildi, continuano a tenere col fiato sospeso i telespettatori. Il protagonista, interpretato da Sam Claflin, dell’omonimo romanzo di Dumas è fuggito dal castello d’If. Tornato a Marsiglia constata che tutto è cambiato. Senza più nulla da perdere, si unisce al contrabbandiere Jacopo, salpa per Talamone e da lì raggiunge, iniziando la sua vendettaCaderousse e i traditori.Al, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, un colpo di scena ha stupito tutti. Pamela intanto ha potuto incontrare la mamma Cinzia e ha raccontato del suo dolore per la scomparsa delminore Manuel, che da due anni ha fatto perdere le sue tracce.