Ilgiorno.it - Altro che umarèll, 29 pensionati lavorano gratis in Comune a Milano: “È per senso di responsabilità”

Leggi su Ilgiorno.it

– In totale, attualmente, sono 29. Parliamo dei dipendenti comunali andati in pensione che preferiscono restare a lavorare per Palazzo Marino, seppur a titolo gratuito. Un paio d’anni fa, “Il Giorno“ aveva raccontato la storia di Pasquale Frezza, Mr Galleria, perché una volta andato in pensione ha deciso di restare negli uffici comunali per occuparsi dei problemi e, soprattutto, delle soluzioni per mettere al sicuro le strutture del Salotto dei milanesi, uno degli immobili simbolo della città. Ma Frezza non è stato il solo. Mister Galleria in pensione, anzi no. Pasquale Frezza: "Lavoroper amor di Salotto" È l’ultimo caso in ordine di tempo. Ma non l’unico, come abbiamo raccontato qui sopra (in totale istakanovisti insono 29). Elisabetta Pietta, 62 anni, sposata, un figlio di 24 anni, funzionaria dei servizi economico-finanziari nella Direzione Bilancio e Partecipate di Palazzo Marino, è andata in pensione lo scorso 17 dicembre ma gli è stato proposto di rimanere a lavorare pro bono, cioè a titolo gratuito.