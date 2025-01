Thesocialpost.it - Alessia muore a 35 anni: a novembre il matrimonio, il cancro scoperto dopo la nascita della figlia

Tragedia a Sedico: addio adChiapparo, giovane ingegnere gestionaleLa comunità di Sedico è in lutto per la scomparsa diChiapparo, giovane ingegnere gestionale di 35, stroncata da una lunga malattia., dipendenteLuxottica di Agordo, ha lottato coraggiosamente contro un tumore al cervello, diagnosticato pocolaNina, oggi di tre. Al suo fianco, fino all’ultimo, il marito Christian Da Rold, allenatoresquadra Juniores Elite dell’Ads Cavarzano, che lo scorso dicembre aveva lasciato il suo incarico per stare vicino alla moglie.Unpieno d’amore nell’hospicee Christian si erano sposati il 15con una cerimonia semplice e intima nell’ospedale San Martino, celebrata dall’ex calciatore e presidenteProvincia Roberto Padrin, amico di lunga datafamiglia Da Rold.