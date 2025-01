Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Kronplatz: tre podi a testa per Brignone e Bassino sulla Erta

Non è ancora tempo di salutare l’Italia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025. Il Circo Bianco, infatti, si sposta da Cortina d’Ampezzo adifficilissima “”. Si gareggerà, come tradizione, tra le porte larghe su una pista che spesso ha regalato gioie alle nostre portacolori. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria idelle azzurrepista altoatesina.L’esordio assoluto della “” nella Coppa del Mondo arriva il 24 gennaio 2017 ed è subito successo per Federica, in grado di precedere per 55 centesimi la francese Tessa Worley, mentre completa ilo la nostra Martaa soli 2 centesimi dalla transalpina. Nell’edizione successiva, quella del 23 gennaio 2018, arriva un altroo per l’Italia, sempre con Federica, giunta però al terzo posto, nella gara vinta dalla tedesca Viktoria Rebensburg, che vince con soli 3 centesimi di marginenorvegese Ragnhild Mowinckel, mentre la valdostana chiude a 66.