Garnacho ha parlato con Conte | il Napoli può rilanciare a 60 milioni CorSport

Ilcontinua ad essere in pressing per Alejandrodel Manchester United, sfidando la concorrenza del Chelsea. Gli azzurri potrebbero infattiuna nuova offerta leggermente più alta dei 50proposti in precedenza. Intanto, pare che il tecnico Antonioabbiacon l’ala argentina.hacon: ilpuò arrivare a 60di euroCome riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:Ilha messo sul piatto 50di euro ma i Red Devils, stretti nella morsa del fairplay finanziario, vogliono capitalizzare al massimo la cessione di un prodotto dell’academy che a bilancio sarebbe profitto netto e hanno sparato 60di sterline circa 70di euro ndr. Il club azzurro potrebbe arrivare a 60di euro, non oltre.