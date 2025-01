Anteprima24.it - FOTO/ Basket, Paperdi Caserta sconfitta in casa dalla Virtus Roma davanti ad un pubblico super

Tempo di lettura: 3 minutiPartita quanto mai equilibrata e combattuta quella giocata al palaPiccolo,a circa duemila persone, tra laJuvee laGVM. Alla fine, il risultato ha premiato i capitolini (77-73) che hanno così potuto vendicare lasubita nella gara di esordio stagionale. La difesa fisica deini ha creato non poche difficoltà ai bianconeri locali, che non hanno avuto le abituali percentuali di tiro ed hanno mostrato di “sentire” psicologicamente il peso del confronto.in avvio ha lasciato ampi spazi in difesa ene ha profittato per portarsi sul 14-5 grazie ad una tripla di Laganà. Il timeout chiesto da coach Tonolli ha sortito i suoi effetti e la, profittando anche della imprecisione dei locali, ha piazzato un contro break di 12-0 con cui ha ribaltato completamente il punteggio (14-17).