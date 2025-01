Biccy.it - Chi verrà eliminato dal Grande Fratello, i risultati dei sondaggi

Stasera andrà in onda la 24ª puntata del reality di Alfonso Signorini ed è tempo di capire chidal. Questa volta non è semplice scoprire chi rischia davvero di uscire dalla porta rossa, visto che al televoto sono in nove: Eva Grimaldi, Emanuele Fiori, Maxime Mbanda, Javier Martinez, Bernardo Cherubini, Alfonso D’Apice, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo e Stefania Orlando.Ideihanno dato un responso piuttosto chiaro. Stando alle votazioni rese note sui siti, i forum e le pagine social dedicate al reality di Canale 5 i gieffini più votati sono Javier Martinez, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma, che possono quindi tirare un sospiro di sollievo. I concorrenti in vece che hanno ottenuto meno preferenze in questisono Eva Grimaldi, Maxime Mbanda ed Emanuele Fiori.