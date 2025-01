Ilgiorno.it - "Bollino Azzurro" per la prevenzione nella cura degli uomini

L’ospedale di Sesto San Giovanni e il Bassini di Cinisello Balsamo sono stati considerati come punto di riferimento per i servizi dedicati alla salute maschile, offrendo percorsi multidisciplinari e servizi innovativi per migliorare la qualità della vita dei pazienti. I due nosocomi si sono infatti aggiudicati il, che è stato assegnato dalla Fondazione Onda ETS. Il riconoscimento, consegnato durante una cerimonia a Palazzo Pirelli a Milano, premia le strutture a livello nazionale "per l’impegno, diagnosi,e riabilitazione in ambito uro-andrologico, con particolare attenzione al trattamento del tumore alla prostata e alle complicanze post-chirurgiche". La.La.