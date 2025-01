Thesocialpost.it - Addio a Ettore d’Aco, il fotoreporter del “Canaro della Magliana”

Lutto nel fotogiornalismo:Il mondo del fotogiornalismo piange la scomparsa di, morto nella notte a Zara, in Croazia, dove si era trasferito 23 anni fa. Il, che aveva 82 anni, lascia la moglie Lucia e due figli, Milena e Federico, residenti a Roma.ha esercitato la sua professione per decenni presso il quotidiano “Il Messaggero”, lavorando in particolare nel scronaca. Tra i numerosi eventi seguiti, si distinse per la copertura del caso del “, guadagnandosi per le sue fattezze l’appellativo di “fotografo cinese” del giornale. Fu anche tra i primi a documentare gli attentati mafiosi al Velabro e a San Giovanni, dimostrando grande tempestività e dedizione al suo lavoro.Il cronista Stefano Sofi lo ha ricordato con affetto su Facebook: “Compagno di corse a cento all’ora per arrivare primi e conquistare tu gli scatti migliori e io qualche notizia in più degli altri”.