.com - Serie B Nazionale / Serata amara per Jesi: al Palatriccoli vince Chiusi 56-72

Leggi su .com

Prestazione sottotono del quintetto di coach Ghizzinardi: troppe imprecisioni al tiro e soprattutto poca reattività. Assenti Marulli e Cena, capitan Renzi ed il play Raffaelli tra i migliori nelle fila avversarie. Ora testa alla trasferta a Ruvo Di Puglia, 19 gennaio 2025-la terza giornata di ritorno per la General Contractordavanti a 816 spettaori.Sconfitta in casa da Umana San Giobbe56-72 al termine di una prestazione sottotono,non è mai praticamente entrata in partita, salvo alcuni sprazzi.L’iniezione di fiducia dopo la positiva trasferta a Chieti non ha sortito l’effetto sperato, scivolando di nuovo controe facendo emergere in maniera prorompente tutte le precedenti difficoltà.Le troppe imprecisioni al tiro a far mancare continuità all’attacco e sopratutto l’inerzia tanto ricercata da coach Ghizzinardi, quest’oggi proprio non si è vista.