PRIMA CATEGORIA Big match tra Gallo e Sporting Vado Il Ponte fa poker

Inil turno è all’insegna dello scontro diretto a, che se la vedrà a domicilio con la seconda in classifica, una sfida che profuma di promozione. Loha un solo risultato a disposizione, mentre in teoria ilne ha due, può anche permettersi di perdere. "Affrontiamo una squadra giovane, con individualità di spicco – afferma Sergio "Bubu" Zambrini, l’allenatore – soprattutto in attacco, con il capocannoniere Iovìno (16 gol all’attivo) e Mauro (ex Trebbo). Per quanto ci riguarda vogliamo rifarci della sconfitta dell’andata". Il tecnico granata ne ha un pessimo ricordo: "Avevamo giocato un buon primo tempo, nella ripresa loè uscito alla distanza, sfruttando gli inserimenti dalla panchina". Il vice cannoniere Tommaso Panzavolta (9 gol all’attivo) torna a disposizione dall’inizio, mentre salteranno il biggli squalificati Piero Coraini e Bellinati, che aveva lasciato in dieci la squadra nel secondo tempo con l’Amici di Stefano ad Ambrogio.