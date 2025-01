Lanazione.it - Musica e vino. L’iniziativa oggi compie 35 anni

GROSSETOL’eccellenza della grandeva a braccetto con i grandi vini della Maremma. È questo in estrema sintesi il Festival internazionale "Music & Wine" che quest’anno spegne 35 candeline eha in programma l’evento di apertura, previsto alle 17 presso la Sala Convegni del Museo di Storia Naturale di Grosseto. La kermesse è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e dall’Associazione Amici del Quartetto, in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura e sotto la direzione artistica del maestro GiovLanzini. Protagonista della prima serata il pianista Flavio Peconio, docente presso il Conservatorio didi Bari che, accompagnato dalla voce del soprano Marilena Gaudio e dal clarinetto di Giacomo Piepoli, riuniti nel celebrato Trio Felix, condurranno il pubblico in un viaggio che si snoderà dal Lied originale per questa formazione fino all’intramontabile canzone napoletana passando per il ragtime, l’opera lirica e il tango in un clima sereno e salottiero.