Marco Balzano | Trieste e il razzismo fascista visti da una camicia nera Il male dev’essere esplorato

Mattia Gregori detto Bambino è uno squadrista, un giovane violento, e sarà poi un delatore senza scrupoli, ma è anche una persona tormentata dal pensiero di una madre mai conosciuta. Dietro la sua vicenda umana, scorre la storia di, dagli esordi del fascismo alla fine della guerra: il rogo al Narodni Dom, la repressione della minoranza slovena, l’entrata in guerra, l’amministrazione nazista e i quaranta giorni sotto i partigiani di Tito, la tragedia delle foibe., Bambino (Einaudi) è un romanzo storico? "Mi piace di più pensare d’essere autore di romanzi civili, politici. Amo prendere cornici storiche particolarmente forti per vedere come interagiscono tra loro sia l’essere umano che l’ambiente che lo circonda". Boris Pahor diceva che gli italiani non sanno che cos’è stato il fascismo al confine orientale.