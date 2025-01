Oasport.it - Hockey pista: Trissino vince e consolida il primato in Serie A1, bene Forte dei Marmi e Lodi

Tutto facile per. La squadra veneta ha vinto per 3-7 il posticipo valido per la quindicesima giornata del Campionato diA1 2024-2025 disundo così ilin testa alla classifica con uno scarto di quattro punti rispetto aDei.Una disputa senza storia quella della capolista, capace di rifilare ben sei reti agli avversari nella prima frazione di gioco, complice anche un inizio super contrassegnato dai goal di Cocco (tiro diretto, 20:11), Gavioli (17:45), Malagoli (14:05) e Fantozzi (10:50). La manita è arrivata invece grazie ad un rigore trasformato da Mendez al 06:33, preludio della bordata dello 0-6 ad opera ancora di Gavili. Ritmi ovviamente più blandi nella ripresa, dove al sigillo di Torres Perez su rigore (22:37) ha risposto ancoraconGarcia Mallea (19:50).