Festa di Sant'Antonio abate, oggi la benedizione degli animali

, anche a Bagno di Romagna, sarà celebrata la tradizionaledi, protettoredomestici, ricorrenza in calendario il 17 gennaio. Scrive la parrocchia del paese termale d’Alto Savio: "Domenica mattina, alle 11.15, nella basilica di Santa Maria Assunta, si terrà una solenne celebrazione eucaristica, in occasione delladi. Al termine della santa messa ci sarà ladel ’Pane di’, che poi verrà distribuito a tutti i presenti. A seguire, nella piazza davanti alla basilica di Santa Maria Assunta, avrà luogo, da parte del parroco monsignor Alfiero Rossi, ladi tutti i nostri amici, che siete invitati a portare con voi. Vi aspettiamo per condividere questo momento di gioia tra noi ed i nostri".