Scuolalink.it - Dimensionamento Scolastico 2025/26: il nuovo DL divide l’Italia

Il sistemaitaliano è al centro di una nuova fase di trasformazione con l’introduzione del Decreto-Legge 16 gennaio, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riguardante le norme sul, a partire dal prossimo anno. Un intervento urgente in linea con gli obiettivi del PNRR Questo provvedimento legislativo, focalizzato suldelle istituzioni scolastiche per l’anno/26, rappresenta un intervento urgente in linea con gli obiettivi di riforma previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specificamente la riforma R. 1.3 “Riorganizzazione del sistema“. Il decreto agisce sull’articolo 83 della Legge 107/2015, introducendo nuove disposizioni che delineano un approccio differenziato per le regioni italiane, basato sul rispetto delle scadenze per l’adozione delle delibere di, fissata al 31 dicembre 2024.