Ilrestodelcarlino.it - Apologia del Montefeltro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un libro che è un’del, declinata in due parti: una al rapporto tra arte e paesaggio, l’altra al paesaggio come cura. È il nuovo volume scritto da Umberto Piersanti e Andrea Lepretti ‘Se mai vedi quel Paese’ (Affinità elettive), presentato ieri a cura di Urbino Capoluogo. "C’è un’identità anche storica e sociologica che unisce le Marche fin dal ’300, quando Dante le cita – spiega Piersanti -, un’identità fatta di mezzadria, civiltà contadina, piccoli centri. In questo volume io però affronto le Marche con un’ottica universale: viste dagli artisti figurativi, dagli architetti, dagli scrittori, dai poeti; un paesaggio reso universale da autori marchigiani e non". Nella seconda parte il libro diventa autobiografico: "È il racconto di un percorso – spiega Lepretti – che prende inizio a Bologna, in una grande città, e attraverso alcuni episodi si avvicina al luogo dell’anima che è il